عماد زيادة يتألق في "نسل الأغراب" بشخصية "بكري زلط"

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عماد زيادة يتألق في "نسل الأغراب" بشخصية "بكري زلط"
الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:38 م
حسين أنسي
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تألق الفنان عماد زيادة في تقديم شخصية "بكري زلط " كبير الغجر، ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب"، حيث لفت انتباه المشاهدين منذ الحلقات الأولى للمسلسل، وحاز على إعجاب الكثير من الجمهور الذين أشادوا بتلك الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من أن عماد زيادة قدم من قبل شخصية الصعيدي من خلال مسلسل " ولد الغلابة"، مع أحمد السقا ومي عمر، والذي عرض في سباق رمضان منذ عامين، إلا أن شخصية "بكري زلط" قد حققت الانتشار الأكبر، نظراً للدور الهام الذي يلعبه بكري في أحداث "نسل الأغراب"، فهو محور من المحاور الرئيسية لتلك الأحداث في المسلسل
وسوف تحتوي الحلقات القادمة من مسلسل "نسل الأغراب" علي العديد من المفاجآت المتعلقة بشخصية بكري زلط، وعلاقته بعساف الغريب، الذي أصبحا شريكين في العديد من الأعمال المشبوهة داخل المسلسل
يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وعماد زيادة ومحمد دياب وإدوارد وفردوس عبد الحميد وريم سامي وأحمد مالك وأحمد داش ومحمد جمعة ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سنرجي
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