عماد زيادة يتألق في "نسل الأغراب" بشخصية "بكري زلط"





تألق الفنان عماد زيادة في تقديم شخصية "بكري زلط " كبير الغجر، ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب"، حيث لفت انتباه المشاهدين منذ الحلقات الأولى للمسلسل، وحاز على إعجاب الكثير من الجمهور الذين أشادوا بتلك الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وعلى الرغم من أن عماد زيادة قدم من قبل شخصية الصعيدي من خلال مسلسل " ولد الغلابة"، مع أحمد السقا ومي عمر، والذي عرض في سباق رمضان منذ عامين، إلا أن شخصية "بكري زلط" قد حققت الانتشار الأكبر، نظراً للدور الهام الذي يلعبه بكري في أحداث "نسل الأغراب"، فهو محور من المحاور الرئيسية لتلك الأحداث في المسلسل





وسوف تحتوي الحلقات القادمة من مسلسل "نسل الأغراب" علي العديد من المفاجآت المتعلقة بشخصية بكري زلط، وعلاقته بعساف الغريب، الذي أصبحا شريكين في العديد من الأعمال المشبوهة داخل المسلسل



