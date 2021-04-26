4 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي ريال مدريد قائمته اليوم لمواجهة تشيلسي غدا في المباراة التي ستقام في التاسعة مساء في النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وافتقر في قائمته إلى عدة لاعبين هامين بالفريق وهم سيرجيو راموس، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، ميندي، لنتعرف على سبب غيابهم.





- سيرجيو راموس :

يغيب راموس مدافع ريال مدريد عن مباراة غدا بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب بلده المنتخب الأسباني خلال فترة التوقف الدولي مما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية.





-فيرلاند ميندي :

يغيب ميندي مدافع الفريق عن المباراة بسبب إصابة عضلية أيضا مما أدى إلى غيابه عن تدريبات النادي الملكي اليوم واكتفى فقط بالتدريبات بصالة الألعاب.





- لوكاس فاسكيز :

يغيب لوكاس لاعب خط الوسط عن المباراة بسبب إصابته بالتواء في الرباط الصليبي الخلفي بالركبة اليسرى التي تعرض لها أثناء مباراة الكيلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة.





- فيديريكو فالفيردي :

يغيب فالفيردي لاعب خط الوسط أيضا عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا وإستمرار إيجابية مسحته.





وهذه الإصابات تصعب الأمر على الملكي لغياب لاعبين هامين في مراكز مختلفة سواء كان في خط الدفاع أو الوسط، ومن المقرر أن تكون مباراة العودة 5 مايو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء أمام تشيلسي.



