Advertisements

4 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
Advertisements
أعلن نادي ريال مدريد قائمته اليوم لمواجهة تشيلسي غدا في المباراة التي ستقام في التاسعة مساء في النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وافتقر في قائمته إلى عدة لاعبين هامين بالفريق وهم سيرجيو راموس، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، ميندي، لنتعرف على سبب غيابهم.

-  سيرجيو راموس :
يغيب راموس مدافع ريال مدريد عن مباراة غدا بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب بلده المنتخب الأسباني خلال فترة التوقف الدولي مما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية.

-فيرلاند ميندي :
يغيب ميندي مدافع الفريق عن المباراة بسبب إصابة عضلية أيضا مما أدى إلى غيابه عن تدريبات النادي الملكي اليوم واكتفى فقط بالتدريبات بصالة الألعاب.

- لوكاس فاسكيز :
يغيب لوكاس لاعب خط الوسط عن المباراة بسبب إصابته بالتواء في الرباط الصليبي الخلفي بالركبة اليسرى التي تعرض لها أثناء مباراة الكيلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة.

- فيديريكو فالفيردي :
يغيب فالفيردي لاعب خط الوسط أيضا عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا وإستمرار إيجابية مسحته.

وهذه الإصابات تصعب الأمر على الملكي لغياب لاعبين هامين في مراكز مختلفة سواء كان في خط الدفاع أو الوسط، ومن المقرر أن تكون مباراة العودة 5 مايو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء أمام تشيلسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميندي فالفيردي ريال مدريد راموس دوري الأبطال دوري أبطال أوروبا تشيلسي

أخبار تهمك

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 7 دقيقة

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يحدد 6 لاعبين للرحيل عن الزمالك

منذ 39 دقيقة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ يوم

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "النواب" يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

منذ أقل من ساعتين

4 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ 18 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصريح عاجل من الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الهندية

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد ورقته الرابحة أمام المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

لوبيتيجي يعلن قائمة ريال مدريد أمام روما ويستبعد 5 لاعبين

استبعاد 9 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام سالزبورج

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة يونيونيستاس في كأس ملك إسبانيا

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

03:51 م

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

12:54 م

عاجل.. "النواب" يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

04:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى