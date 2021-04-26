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الإسكان: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الاسكان، إن أجهزة المدن الجديدة تواصل حملاتها بالتعاون مع الاجهزة الشرطية على المقاهي والمولات التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك قرار من وزير الاسكان لأجهزة المدن بالكامل بتكثيف هذه الحملات، منوهًا بأن هناك نحو 12 مدينة جديدة تم شن حملات مفاجئة عليها الأسبوع الماضي وحتى الأمس، لافتًا إلى أن بعض المحلات ملتزمة والبعض الأخر مخالف، مشيرًا إلى أن بعض المخالفات تمثلت في وجود الشيشة داخل المقاهي، ووجود تجمعات كبيرة دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، إلى جانب بعض الاشغالات على الرصيف والطرق العامة.

وتابع، أن هناك 1500 شيشة تم جمعهم بالقاهرة الجديدة حتى الأمس وسيتم إعدامهم، وهناك حملات في زيادة ومستمرة حاليًا وهناك حملات بعد الإفطار لضبط أي مخالفات والحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء.

ونوه، بأنه يتم التأكد من وجود رخصة للتشغيل، موضحًا أن تبين خلال المحلات أن بعض المحلات تعمل دون رخصة تشغيل ويتم إغلاقها بالكامل واتخاذ إجراءات القانونية حيالها، بينما المحال المخالفة التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية يتم إغلاقها وتحرير محاضر قانونية لها.

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