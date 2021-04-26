Advertisements

مفتي الجمهورية: مخالفة أمر الطبيب في رخصة الإفطار معصية (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن كبير السن يأثم إذا صام وكان الفطر في حقه واجب بشهادة الطبيب.

وأوضح "علام"، خلال حواره مع برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الصوم يكون أثم حال كان الصوم يؤدي إلى إتلاف النفس، أو يكاد أن يؤدي إلى إتلاف النفس؛ لكون الإنسان مأمور بالحفاظ على نفسه.

وتابع مفتي الجمهورية، أن مخالفة أمر الطبيب في رخصة الإفطار معصية؛ لكون الحفاظ على النفس واجب شرعي.

أخبار تهمك

4 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ 35 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد ورقته الرابحة أمام المصري

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعتين

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 6 ساعات

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 6 ساعات

"محدش يهاجمها".. "صحة النواب" تطرد مندوب وزيرة الصحة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "النواب" يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 43 دقيقة

كارتيرون يحدد 6 لاعبين للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح عاجل من الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الهندية

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

04:31 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

03:51 م

4 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

05:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى