مفتي الجمهورية: مخالفة أمر الطبيب في رخصة الإفطار معصية (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن كبير السن يأثم إذا صام وكان الفطر في حقه واجب بشهادة الطبيب.



وأوضح "علام"، خلال حواره مع برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الصوم يكون أثم حال كان الصوم يؤدي إلى إتلاف النفس، أو يكاد أن يؤدي إلى إتلاف النفس؛ لكون الإنسان مأمور بالحفاظ على نفسه.



وتابع مفتي الجمهورية، أن مخالفة أمر الطبيب في رخصة الإفطار معصية؛ لكون الحفاظ على النفس واجب شرعي.

