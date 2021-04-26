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حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مصدر مطلع داخل الزمالك حقيقة ما تردد بشأن مفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء مع إدارة بيراميدز، للتعاقد مع عمر جابر لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي.

 

حقيقة مفاوضات الزمالك مع عمر جابر

 

وأكد المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، لم يتفاوضوا من قريب أو من بعيد مع عمر جابر لاعب بيراميدز.

 

وتابع المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لم يطلب ضم عمر جابر لاعب بيراميدز في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

وأتم المصدر موضحا أن أولى طلبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في منطقة خط الوسط هو نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز.

 

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي لحساب منافسات الجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الإثنين.

 

وتنقل قناة الزمالك ضد البنك الأهلي بالجولة السابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1، على أرضية ملعب ستاد السلام.

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