نيفين جامع: توفير فرص العمل للشباب على رأس أولويات الحكومة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن توفير فرص العمل للشباب يأتي على رأس اولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف بصفة أساسية إتاحة المزيد من المشروعات الصغيرة لتكون مصدر دخل للشباب.





جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بجلسة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بحضور اللواء أحمد العوضى وكيل اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة والنائب إبراهيم المصري وكيل اللجنة والسيد حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي حيث تم استعراض جهود الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب.





وقالت الوزيرة ان قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية يتضمن باب كامل لتوفيق اوضاع المشروعات والمصانع غير الرسمية، مشيرةً الى ان الحكومة تسعى للوصول لكافة الفئات المستهدفة من خلال منظومة متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وأضافت جامع أن الوزارة تتوسع في انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة الجاهزة بالتراخيص وذلك بهدف توفيرها لصغار المستثمرين، وقد ابدت الوزيرة موافقتها على طلب احد النواب بأن يتم عقد اجتماع موسع مع نماذج للشباب من مختلف المناطق المقام بها مجمعات صناعية لشرح اهداف انشاء المجمعات والتيسيرات المقدمة الى جانب التيسيرات المتعلقة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد.



