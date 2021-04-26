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الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجر مجدي عبد الغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في حصول نادي الزمالك على صفقة من العيار الثقيل تنضم بحلول فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفيونية أن نادي الزمالك تمكن من الحصول على توقيع رجب بكار لاعب نادي بيراميدز الذي يلعب معارًا لفريق نادي سيراميكا كليوباترا بأوامر من الفرنسي باتريس كارتيرون.

حيث طلب الفرنسي من إدارة الزمالك ضرورة ضم ظهير أيمن من أجل تدعيم هذا المركز مع تقدم حازم إمام في العمر وعدم الإقتناع بخدمات الدولي التونسي حمزة المثلوثي.

يُذكر أن الأهلي دخل في سباق المنافسة للحصول على خدمات بكار بعد رحيل أحمد فتحي لبيراميدز الموسم الماضي قبل أن يتم التوقيع مع أحمد رمضان بيكهام من وادي دجلة.

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