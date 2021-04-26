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بعد خسارته أمام أتلتيك بيلباو.. سيميوني يكشف عن الفريق الأقرب للتتويج

الإثنين 26/أبريل/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقب خسارة فريقه المؤلمة على يد أتلتيك بيلباو (2-1)، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ32 لليجا، على أن الفريق "الأقوى ذهنيا" سيكون "الأقرب للتتويج" باللقب.

وأوضح سيميوني، أثناء المؤتمر الصحفي بعد المباراة، التي شهدها ملعب (سان ماميس) "ليس لدي أدنى شك في أن العامل الذهني، سيكون كلمة السر".

وأضاف "لم نقدم الأداء المطلوب في الشوط الأول، بينما تغيرت الأمور في الشوط الثاني.. الفريق الذي سيحدث التوازن الذهني المطلوب، سيكون أقرب للقب الليجا".

وأوضح الـ"تشولو" أن رغم أن فريقه كان "يبتعد بنقاط كثيرة" أمام ريال مدريد وبرشلونة، إلا أنه كانت هناك قناعة بأن الفريقين "لن يخرجا من الصراع على اللقب" الذي انضم إليه إشبيلية أيضا.

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