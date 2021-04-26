موعد قرعة ربع دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة ومنافسي الأهلي

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والفرق المتأهلة والقناة الناقلة





يقدم لكم الفجر الرياضي، موعد إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية 2020-2021، والقنوات الناقلة للمراسم.





موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا





وتقام قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2020-2021، يوم الثلاثين من شهر إبريل الجاري.





الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا





وكانت قد تمكنت 8 فرق من 6 دول مختلفة، من التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي، "الأهلي، الترجي التونسي، الوداد المغربي، صن داونز الجنوب إفريقي، سيمبا التنزاني، كايزر تشيفز، شباب بلوزداد، مولودية الجزائر".





القنوات الناقلة لقرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا





وتذاع قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، في نهاية الشهر الجاري.



