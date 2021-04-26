السجن 3 سنوات لـ6 أشخاص لاتهامهم بالسرقة بالإكراه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مصطفي عطية درويش، والمستشار أحمد محمد عزت، بالسجن 3 سنوات لـ6 متهمين لاتهامهم السرقة بالإكراه.





تعود القضية رقم 19884 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور القسم يفيد ببلاغ من 3 أشخاص بقيام المتهمين بسرقتهما تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.



