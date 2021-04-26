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السجن 3 سنوات لـ6 أشخاص لاتهامهم بالسرقة بالإكراه في الإسكندرية
الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:02 م
محمد رجب - دينا حسن
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مصطفي عطية درويش، والمستشار أحمد محمد عزت، بالسجن 3 سنوات لـ6 متهمين لاتهامهم السرقة بالإكراه.
تعود القضية رقم 19884 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور القسم يفيد ببلاغ من 3 أشخاص بقيام المتهمين بسرقتهما تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة أنه حال تواجد المجني علية الأول " ك.م.ف" يعمل بالوحدة الهندسية بنادي الزمالك برفقة المجني عليه الثاني " ع.ي.م" بمسكن المجني عليه الثالث " أ.ع.ف" نمى إلى سمعهم صوت طرق باب المسكن وباستطلاع الأمر تبين تواجد المتهمين " إ.أ.ع" و" ع.ع.ع" و" ع.س.ع" و" ع.س.ع" و" م.م.م" و" أ.م.ه" خارج المسكن مدعين انهم جيرانهم ويردون التحدث معهم في بعض الأمور ورفضوا مطلبهم فقام المتهمين بكسر باب الشقة مشهرين الاسلحة البيضاء وتمكنوا من سرقة منقولات المجني عليهما الأول والثاني عبارة عن ( ساعة يد -هواتف محمولة-خاتم فضة-محفظة- فلاشة) وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.
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