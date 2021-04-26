الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

تلقى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري.





عودة وحيد ومتولي لتدريبات الأهلي





و يستعاد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، خدمات الثنائي محمود وحيد ومحمود متولي بعد مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة بالدوري المصري، بعد تعافيهما من الإصابة.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد المصري البورسعيدي مساء الثلاثاء المقبل ضمن إطار منافسات الجولة المؤجلة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز.





وكان محمود وحيد ظهير الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد اشتكى من الإصابة من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد فيتا كلوب بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



