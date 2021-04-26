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الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تلقى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

عودة وحيد ومتولي لتدريبات الأهلي

و يستعاد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، خدمات الثنائي محمود وحيد ومحمود متولي بعد مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة بالدوري المصري، بعد تعافيهما من الإصابة.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد المصري البورسعيدي مساء الثلاثاء المقبل ضمن إطار منافسات الجولة المؤجلة من الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان محمود وحيد ظهير الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد اشتكى من الإصابة من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد فيتا كلوب بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعلى الجانب الآخر تعافى محمود متولي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وأنهى البرنامج التأهيلي الذي خضع له تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد مباراة المصري البورسعيدي.

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