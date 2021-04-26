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محافظ قنا: 15 مليار جنيهًا لتطوير القرى بـ5 مراكز ضمن حياة كريمة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:10 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
بسام عبدالحميد
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شدد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل أي عقبات قد تحد من نسب التنفيذ بالمشروعات المدرجة ضمن المشروع القومي لتطوير القرية المصرية الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ويستهدف المشروع ١٥٠٠ قرية في ٥١ مركز على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.

واستعرض "الداودي" خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة بخمسة مراكز هي أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف، قوص، موجها التنفيذيين بضرورة التنسيق والتعاون التام مع مندوبي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الجهة المشرفة علي التنفيذ لتحقيق أهداف المشروع وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مؤكدا علي أن المشروع يستهدف تحسين خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والاتصالات والنظافة فضلا عن تطوير الخدمات العامة بتلك المراكز كالمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وغيرها بما يسهم في حدوث تكامل في الخدمات ورفع مستوى المعيشة وإحداث نقلة نوعية وتطوير يخدم المواطنين من قاطني هذه المراكز.

يذكر أن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري يعد الأول من نوعه الذي تتبناه الدولة باستثمارات تصل إلى 515 مليار جنيه وتستهدف المرحلة الأولى تطوير وتنمية 1500 قرية في 51 مركزا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي منها 5 مراكز بمحافظة قنا وسيتم تنفيذ مشروعات خدمية في جميع القرى الأم وتوابعها بهذه المراكز بإجمالي استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 1.3 مليون مواطن قنائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ قنا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير القرية المصرية " حياة كريمة " بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أحمد محمد إبراهيم المستشار العسكري ومندوبي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب ومدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعي والموارد المائية والري والزراعة والصحة والشباب والرياضة والكهرباء والطرق ورؤساء الوحدة المحلية لمراكز دشنا وقوص وبوطشت والوقف وفرشوط.

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