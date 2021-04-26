السجن 10 سنوات لثلاثة متهمين لقيامهم يخطف طفل وطلب فدية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي، مبارك رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي، والمستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات محمد عثمان، بالسجن 10 سنوات ثلاثة أشخاص لاتهامهما بخطف طفل وطلب فدية.



تعود الواقعة في القضية رقم 31152 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ من مدرسة بقيام المتهمين بخطف نجلها بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة قيام كل من " س.م.م" ربة منزل و" ح.ال.ب" شاعر غنائي و" ك.م.م" بخطف المجني عليه الطفل "ط.م.م" 11سنة بأن قامت المتهمة الأولي ارتداء كمامة طبية ونظارة سوداء ووهمت المجني عليه بأنه صديقة والدته وأنها تنظهرهم في الشارع المجاور وكان في انتظارها المتهمين الثاني والثالث قاموا بخطف الطفل في شقة مستأجرة بمنطقة البيطاش لمدة يومين والاتصال أهلية المجني عليه وطلب مبلغ مالي مقابل فك سراحه.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث للقبض عليهم وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.