نجم تشيلسي عن مواجهة ريال مدريد: لن تكون مباراة سهلة

أكد لاعب تشيلسي، كريستيان بوليسيتش، اليوم الاثنين، أن لاعبي فريقه يحتاجون إلى "الثقة"، حتى يتمكنوا من الفوز على فريق بخبرة مضيفهم ريال مدريد، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.





وقال اللاعب الشاب، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء "لقد انتظرت هذه المباراة منذ أسابيع.. مباريات نصف نهائي دوري الأبطال لا تُلعب كل عام، وعلينا الاستمتاع باللحظة".





وعن مواجهة ريال مدريد، أشار الجناح الأمريكي إلى أنهم "سيجبروننا على بذل الكثير من الجهد، خلال 180 دقيقة".





وتابع "لديهم خبرة كبيرة في هذه المسابقة.. نحن بحاجة إلى الكثير من الثقة، لن تكون مباراة سهلة أبدا.. لديهم تاريخهم؛ سنحترمهم، لكن علينا أن نؤمن بما يمكننا القيام به".



