







يتأهب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض أولى مبارياته في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





موعد أولى مباريات الأهلي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا





ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحد يومي 14 و15 مايو، على أن تلعب مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 مايو 2021.





الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حل وصيفًا في جدول ترتيب مجموعته، ليلاقي الوداد المغربي أو الترجي التونسي أو صن داونز الجنوب إفريقي.





وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقق الفوز أمام نظيره إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.



