Advertisements

لحل أزمة دفعتي 2018 و2019.. اجتماع نقابة صيادلة الفيوم

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:18 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ريهام على
Advertisements
استقبل الدكتور ربيع جابر السوداني نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم اليوم مجلس نقابه الصيادلة بمحافظة الفيوم خريجي كليات الصيدلة لمناقشة الأزمة الحالية بتكليف دفعتي 2018و 2019 بحضور الدكتور حسن مصطفى أمين صندوق نقابة الصيادلة والأستاذ محمد شاهين المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، ووضع عددا من التوصيات لرفعها للجهات المختلفه للخروج من الأزمة التي أضرت عدد كبير من أبناءنا خريجي كليات الصيدلة.

وقال الدكتور ربيع جابر السوداني نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم، إن النقابة متضامنه مع مشكلة تكليف الصيادلة دفعتي 18 و19 والتباطؤ والتعنت الغريب من وزارة الصحة في اعلان تكليفهم.


وأضاف نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم أنه تم التواصل مع كل الجهات السيادية والتنفيذية والنواب بمحافظة الفيوم لمناقشة اضرار قرار التكليف الخاص بالدفعتين

وأوضح نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم أنه متضامن مع خريجي كليات الصيدلة دفعة 2018 2019 بمشكلتهم في عدم وجود وضوح من وزارة الصحة، بشأن حركة التكليف الخاصة بهم، وتأخرها عن الحد اللازم،

وتابع الدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة أنه تم الاتفاق علي استدعاء ممثل وزارة الصحة الي مجلس النواب
وذلك لسرعة البت وتم التواصل مع النائب الدكتور كريم بدر حلمي وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو لجنة إدارة النقابة العامة لصيادلة مصر.

وأشار وكيل نقابة الصيادلة أن أزمة خريجي كليات الصيدلة تعتبر تعطل أكثر من 30 ألف خريج من الدفعتين وأن الوزارة انتهت من تكليف 11300 فقط.

وأضاف محمد شاهين المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم أنه تم تكليفه بإقامة دعوي قضائية عاجله أمام القضاء الإداري بوقف قرار وزير الصحه وإعادة تكليف دفعتي (2018- 2019) مره آخري وذلك بشمول الدفعتين في قرار تكليف.
لحل أزمة دفعتي 2018 و2019.. اجتماع نقابة صيادلة الفيوم
لحل أزمة دفعتي 2018 و2019.. اجتماع نقابة صيادلة الفيوم
لحل أزمة دفعتي 2018 و2019.. اجتماع نقابة صيادلة الفيوم
لحل أزمة دفعتي 2018 و2019.. اجتماع نقابة صيادلة الفيوم
لحل أزمة دفعتي 2018 و2019.. اجتماع نقابة صيادلة الفيوم
لحل أزمة دفعتي 2018 و2019.. اجتماع نقابة صيادلة الفيوم
لحل أزمة دفعتي 2018 و2019.. اجتماع نقابة صيادلة الفيوم
لحل أزمة دفعتي 2018 و2019.. اجتماع نقابة صيادلة الفيوم
لحل أزمة دفعتي 2018 و2019.. اجتماع نقابة صيادلة الفيوم
لحل أزمة دفعتي 2018 و2019.. اجتماع نقابة صيادلة الفيوم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صيادلة الفيوم خريجي كليات الصيدله بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

4 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يحدد 6 لاعبين للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 6 ساعات

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "النواب" يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد ورقته الرابحة أمام المصري

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"محدش يهاجمها".. "صحة النواب" تطرد مندوب وزيرة الصحة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ 37 دقيقة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تصريح عاجل من الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الهندية

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

نقيب الصيادلة: عودة التكليف لـ 14 صيدلي.. ونسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه الأعضاء‎

"صحة النواب": تصريحات تورط صيدليات في الإتجار بالمواد المخدرة أسيء فهمها (صور)

"الصيادلة" تكشف موعد إعلان نتيجة تكليف دفعة 2017

"الصيادلة": وزيرة الصحة وقعت على لجنة تكليف الصيادلة دفعة 2017

"الصيادلة" تنظم حفل إفطار بحضور نواب برلمان ونقباء الفرعيات (صور)‎

"التكليف ومزاولة المهنة".. أزمات تلاحق نقابة الصيادلة تحت الحراسة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

04:31 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

03:51 م

4 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

05:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى