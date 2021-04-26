لحل أزمة دفعتي 2018 و2019.. اجتماع نقابة صيادلة الفيوم

استقبل الدكتور ربيع جابر السوداني نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم اليوم مجلس نقابه الصيادلة بمحافظة الفيوم خريجي كليات الصيدلة لمناقشة الأزمة الحالية بتكليف دفعتي 2018و 2019 بحضور الدكتور حسن مصطفى أمين صندوق نقابة الصيادلة والأستاذ محمد شاهين المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، ووضع عددا من التوصيات لرفعها للجهات المختلفه للخروج من الأزمة التي أضرت عدد كبير من أبناءنا خريجي كليات الصيدلة.



وقال الدكتور ربيع جابر السوداني نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم، إن النقابة متضامنه مع مشكلة تكليف الصيادلة دفعتي 18 و19 والتباطؤ والتعنت الغريب من وزارة الصحة في اعلان تكليفهم.





وأضاف نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم أنه تم التواصل مع كل الجهات السيادية والتنفيذية والنواب بمحافظة الفيوم لمناقشة اضرار قرار التكليف الخاص بالدفعتين



وأوضح نقيب الصيادلة بمحافظة الفيوم أنه متضامن مع خريجي كليات الصيدلة دفعة 2018 2019 بمشكلتهم في عدم وجود وضوح من وزارة الصحة، بشأن حركة التكليف الخاصة بهم، وتأخرها عن الحد اللازم،



وتابع الدكتور نادي حافظ وكيل نقابة الصيادلة أنه تم الاتفاق علي استدعاء ممثل وزارة الصحة الي مجلس النواب

وذلك لسرعة البت وتم التواصل مع النائب الدكتور كريم بدر حلمي وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو لجنة إدارة النقابة العامة لصيادلة مصر.



وأشار وكيل نقابة الصيادلة أن أزمة خريجي كليات الصيدلة تعتبر تعطل أكثر من 30 ألف خريج من الدفعتين وأن الوزارة انتهت من تكليف 11300 فقط.



وأضاف محمد شاهين المستشار القانوني لنقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم أنه تم تكليفه بإقامة دعوي قضائية عاجله أمام القضاء الإداري بوقف قرار وزير الصحه وإعادة تكليف دفعتي (2018- 2019) مره آخري وذلك بشمول الدفعتين في قرار تكليف.