جامعة الفيوم تنظم مسابقة المزمار الذهبي في القرآن الكريم

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب مسابقة المزمار الذهبي في القرآن الكريم، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور إبراهيم إلياس وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وائل طوبار مسؤول التواصل الطلابي بالجامعة، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم: الدكتور سيد الحداد المدرس بكلية دار العلوم، والأستاذ عمر جمعة المعيد بذات الكلية، وعدد من الطلاب المشاركين في المسابقة وذلك اليوم الإثنين ٢٦ أبريل ٢٠٢١ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.





وصرح الدكتور خالد عطالله أن المسابقة هذا العام تشهد حضورًا مكثفا من الطلاب، حيث شارك ما يقرب من ٨٠ طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة، وأوضح أن تلاوة القرآن الكريم هبة ومنحة ربانية، تحتاج في الوقت ذاته لتدريب وتطوير.





كما أكد أن إدارة الجامعة تحرص كل الحرص على تنظيم هذه المسابقة، نظرا لأهميتها الروحية والوجدانية في نفوس الطلاب.





وقد أعلنت لجنة تحكيم المسابقة النتيجة، حيث تم تكريم خمسة مراكز، بالإضافة لأربعه مراكز تميز، وتم منحهم مبلغا ماليًّا، وشهادة تقدير.