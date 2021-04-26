Advertisements

موعد أذان المغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان 2021

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:14 م
موعد أذان المغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان
موعد أذان المغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان
Advertisements

حددت إمساكية الهيئة العامة للمساحة، موعد رفع أذان مغرب اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، في محافظة القاهرة، والمقرر في الساعة 6.30 مساء، وتقام صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7.53 مساء، ليصل عدد ساعات الصوم نحو 15.3 ساعة.

موعد أذان المغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان

ويرفعأذان فجر غد الاثنين ليلة 15 من شهر رمضان المبارك في الساعة 3.46 صباحا، على أن يراعي المقيمون خارج القاهرة فروق التوقيت.

أدعية بعد أذان مغرب اليوم الرابع عشر من رمضان

ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه قال عند فطره: "ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله"، كما قال "ص": "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد رفع أذان المغرب موعد أذان المغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان 2021 موعد أذان المغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان موعد أذان المغرب اليوم الفجر اذان مغرب أذان المغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان 2021 أذان المغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان

أخبار تهمك

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ 36 دقيقة

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

كارتيرون يحدد 6 لاعبين للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. وفاة "عشماوي" بعد تنفيذه 1070 حكم إعدام

منذ يوم

عاجل.. "النواب" يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة سارة في الأهلي.. موسيماني يستعيد ورقته الرابحة أمام المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح عاجل من الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الهندية

منذ ساعة و 24 دقيقة

4 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 6 ساعات

"محدش يهاجمها".. "صحة النواب" تطرد مندوب وزيرة الصحة

منذ ساعة و 13 دقيقة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد أذان المغرب اليوم الأول من شهر رمضان 2019

28 رمضان| موعد أذان المغرب وموعد الإفطار.. اليوم الثامن والعشرين من رمضان

إمساكية سادس يوم رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب ودعاء الصائم قبل الإفطار

موعد أذان المغرب.. وأدعية عليك ترديدها قبل الإفطار

دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان | (دعاء الإفطار) ننشر لكم الآن دعاء يوم 24 رمضان 2020/1441 وفضله وثوابه العظيم Ramadan (اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك)

تعرف على موعد اذان مغرب رابع يوم رمضان 2021.. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الافطار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

04:31 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

03:51 م

4 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

05:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى