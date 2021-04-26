الجندي يحذر من ارتفاع إصابات كورونا: قوانين الدنيا لا تفرق بين مؤمن وكافر (فيديو)

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن قوانين الدنيا لا تفرق بين مؤمن وكافر.





وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: " لا يوجد قوانين تفرق بين مسلم وشيوعي وبين بلد وآخر، ومن يقول ربنا قادر على كل شيء حقيقي ولكن لابد من الأخذ بالتدابير والأسباب".





وأضاف: "البلد التي ستتخذ التدابير هي التي ستنجو من كورونا وليس البلد التي تسهر على الكافيهات وتنزل التجمعات وتتسوق علشان عيد الفطر والمناسبات والعزومات والمطاعم خليكوا واقعيين، بلاش دغدغة للعواطف ومن يستخدم الشعارات الدينية مثل من يتوكل على الله فهو حسبه وغيرها، لابد من استخدام التدابير الوقائية".



