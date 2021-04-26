محافظ الفيوم: مجمع خدمي وآخر صناعي بكل قرية مستهدفة بمبادرة "حياة كريمة"

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة واستعراض آليات ومراحل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، والموقف التنفيذي للأعمال بكل قطاع من القطاعات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور خالد محمد السيد المستشار الهندسي بوحدة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، والمحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام، والمهندس أيمن عزت السكرتير المساعد، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولى القطاعات المشاركة بالمبادرة.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ ناقش مع مسئول كل قطاع من القطاعات، الخطوات التنفيذية للمشروعات المزمعة من خلال المبادرة بمركزي اطسا ويوسف الصديق، والمعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال وآليات التغلب عليها، والخريطة الزمنية للتنفيذ، مشددًا على ضرورة التشبيك والتنسيق المتكامل بين مسئولي كافة القطاعات والمديريات الخدمية من جهة، ومسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبري من جهة أخري، لإنجاز الأعمال في أسرع وقت بالكفاءة المطلوبة.



وكشف محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، بأنه تم الاتفاق مع رئيس جهاز شئون البيئة على أن تضم اللجان المشكلة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلًا عن جهاز شئون البيئة، بهدف السرعة في إنهاء الأعمال المنوطة بهذه اللجان، كما وجه المحافظ، بعدم البدء في مشروعات رصف الطرق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلا بعد انتهاء جميع التصميمات والجسات الخاصة بهذه المشروعات، والتأكد من عدم تعارض مساراتها مع مسارات شبكات أخرى.



كما وجه "الأنصاري" بأن تكون الأولوية لنقاط الإسعاف المزمع تنفيذها ضمن المبادرة، داخل الوحدات الصحية، وإذا تعذر ذلك يتم إقامتها داخل الوحدات المحلية، ثم تكون الأولوية بعد ذلك للمراكز الخدمية المجمعة التي سيتم إقامتها بالقرى الأم، ثم الوحدات الحكومية الأخرى بهذه القرى.



ولفت محافظ الفيوم، إلى أن أعمال تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى النهوض بمستوي كافة الخدمات والبنية التحتية بجميع القري المستهدفة بالمركزين اللذين يمثلان نحو ثلث المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان، موضحًا أنه من المقرر إقامة مجمع خدمي، ومجمع صناعي، بكل قرية أُم من القرى المستهدفة، بهدف التيسير على المواطنين، مع استغلال المزايا النسبية لكل قرية، فضلًا عن البرامج التدريبية لشباب الخريجين وتمكين المرأة، وتحسين المؤشرات السكانية والتوسع في فصول محو الأمية.



وأضاف، أنه يجري تدبير قطعة أرض على مساحة فدان على الأقل بكل قرية أُم من القرى المستهدفة أو على أطرافها، لإقامة سوق مجمع، بهدف القضاء على الازدحام والسويقات العشوائية، مع إعادة تخطيط وتنظيم وتوسعة الأسواق الحالية في حال صلاحية موقعها، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار قريتين بكل مركز من مركزي إطسا ويوسف الصديق كنموذج استرشادي لأعمال التطوير بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع تكثيف وسرعة تنفيذ الأعمال بهما حتى يكونا باكورة لأعمال المبادرة بالمركزين.



كما أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في ظل الإصابات المتزايدة بالفيروس خلال هذه الفترة، مشددًا على رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة، عدم الاستهانة بالمشكلة، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي موظف لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية فى موقع العمل، مع الحزم والتدقيق المستمر في الإجراءات الوقائية حتى نعبر هذه الأزمة بسلام، ونحافظ على سلامة الجميع.



فيما استعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع، خطة المحافظة للتوسع فى تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد، والتوسع في تزويد الوحدات المحلية بماكينات الصرف الآلى ATM للتيسير على المواطنين بالقرى المستهدفة، موجهًا رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع البنوك في اختيار المناطق المقترحة لتركيب الماكينات.