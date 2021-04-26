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دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2021- 1442

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:23 م
دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان
دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان
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دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان ، يبحث الكثيرون على مدار شهر رمضان المبارك على أفضل الأدعية التي يتضرع بها المسلم الصائم إلى الله عز وجل.

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان

وترصد "بوابة الفجر الإلكترونية" أبرز الأدعية طوال شهر رمضان المبارك، من أجل اكتناز الفرصة والتضرع بالدعاء إلى المولى عز وجل املا في إجابة الأمنيات.

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2021- 1442

 دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان: "اللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ".


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