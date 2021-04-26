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مصرع طالب في انفجار "كومبروسر" بمصنع بالدقهلية

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:28 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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لقى طالب في قرية منية محلة الدمنة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، مصرعه إثر انفجار " كومبروسر هواء خاص بأحد مصانع نفخ الزجاجات البلاستيكية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوفاة طالب داخل مصنع بقرية " منية محلة دمنة " دائرة المركز لنفخ الزجاجات البلاستيكية.

وبانتقال الضباط والفحص تبين أنه اثناء قيام "طارق إبراهيم محمود زهري، ۱۹ سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعى، ومقيم بذات القرية بتفريغ خزان الهواء المضغوط " كومبروسر " خاص بالمصنع ملك والده " إبراهيم محمود زهري " ٤٧ سنة، ومقيم بذات القرية والكائن بالطابق الأرضي بالعقار محل اقامتهما المكون من اربعة طوابق على مساحة ( ۱۲۰ متر ) انفجر الكومبروسر بوجهه، مما ادى الى وفاته في الحال.

وتم نقل جثمانه الى منزل ذويه بمناظرة الجثة تبين وجود تهشم بالوجه ومقدمة الراس، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية اخري وبسؤال عم المتوفی" صلاح محمود زهری " 60 سنة، بالمعاش، ومقيم بذات القرية، ايد ذات المضمون واضاف بأن المصنع مغلق منذ فترة، ولم يتهم احدا ولا يشتبه في وفاة نجل شقيقه جنانيا.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تهشم كامل بالرأس وخروج المخ ادعاء انفجار خزان هواء مضغوط ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۰٤٢٦ إدارى مركز محلة دمنة، جاري العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

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