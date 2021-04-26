محافظ القاهرة يشدد على استمرار حملات متابعة محطات الوقود

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على استمرار حملات متابعة محطات الوقود، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية، واسطوانات البوتاجاز وانتظام سير العمل بها، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.



