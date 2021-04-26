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محافظ القاهرة يشدد على استمرار حملات متابعة محطات الوقود

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:31 م
خالد عبدالعال
خالد عبدالعال
إسماعيل منطاوي
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شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على استمرار حملات متابعة محطات الوقود، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية، واسطوانات البوتاجاز وانتظام سير العمل بها، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار حملات متابعة سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل العام والنقل الجماعي، بعد دخول قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية حيز التنفيذ، مؤكدا عدم فرض أي زيادة في تعريفة ركوب السيرفيس والنقل العام والجماعي.

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