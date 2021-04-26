هل يجوز الصيام بدون صلاة؟ مفتى الجمهورية يُجيب (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ردًا على سؤال ورد له بشأن صحة الصوم بدون صلاة، إنه لا تتوقف عبادة في أدائها وصحتها على عبادة أخرى ومن يصوم ولا يصلي سقطت عنه فريضة الصيام.





وأضاف "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين: "العبادات مفروضات، لا تتوقف عبادة في أدائها على عبادة أخرى الإنسان المحسن الذي يأتي بالجميع".



