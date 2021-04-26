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هل يجوز الصيام بدون صلاة؟ مفتى الجمهورية يُجيب (فيديو)
الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:49 م
شيماء حسن
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ردًا على سؤال ورد له بشأن صحة الصوم بدون صلاة، إنه لا تتوقف عبادة في أدائها وصحتها على عبادة أخرى ومن يصوم ولا يصلي سقطت عنه فريضة الصيام.
وأضاف "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين: "العبادات مفروضات، لا تتوقف عبادة في أدائها على عبادة أخرى الإنسان المحسن الذي يأتي بالجميع".
وتابع مفتي الجمهورية: "من يصوم ولا يصلي فقد أحسن في فريضة الصيام وأساء إساءة بلاغة في الفريضة التي تركها وهي الصلاة، والذي لا يصلي أحسن بصيامه وندعو الله أن يكون هذا الصيام سببًا ودافعًا له على أداء الصلاة في وقتها لأن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر، وننصح من لا يصلي أن يجعل صيام رمضان بداية التزامه بالصلاة".
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