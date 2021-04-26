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أمير القصيم يستقبل سفير السودان لدى المملكة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم سفيرَ جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير حسين بشير.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسبما جاء بموقع المناطق السعودية.

وأكد سموه عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة وجمهورية السودان، متمنياً التقدم والازدهار للسودان حكومة وشعباً.

كما أشاد السفير السوداني بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، منوهاً بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين. 

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