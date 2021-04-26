Advertisements

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14.. أزمة جديدة بين "جليلة" و "غفران" بسبب "عساف" | مسلسلات رمضان 2021

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:38 م
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14
مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14
Advertisements

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14.. أزمة جديدة بين "جليلة" و "غفران" بسبب "عساف" | مسلسلات رمضان 2021

يترقب الجمهور معرفة أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14، بطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، والذي يذاع على شاشة قناة أون إي، حيث يتوقع الجمهور بأنّ مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14، سيشهد كثير من الأحداث والمفاجآت الخاصة بأبطال العمل، والمتوقع أن تكون بين عساف الغريب الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، وغفران الغريب الذي يجسد دوره أمير كرارة.

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14
يتوقع الجمهور أن مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14 ستشهد خلافات جديدة بين غفران الغريب وزوجته جليلة، التي تجسد دورها مي عمر، بسبب ظنّه أنّها هي من أرسلت الخادمة الخاصة بها إلى عساف الغريب.

كما يتوقع الجمهور أن تحدث خلافات كبيرة بين الغجر وعساف الغريب بسبب تصرفه بالاستيلاء على ذهب عائلة الاغراب بمفرده دون علم أحد، ودون أن يأخذ الباقين حقوقهم.

وعلى صعيد الخط الدرامي بين ريم سامي وأحمد مالك وأحمد داش، فيتوقع الجمهور حدوث خلافات حادة بين الأخوين بسبب ريم وحبهما لها، خاصة أنّها تحب مالك.

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل نسل الاغراب الكشف عن استيلاء عساف الغريب على ذهب عائلة الغريب دون علم أحد، وهو الأمر الذي أخبرت به الست شامية كبير الغجر.

مسلسل نسل الاغراب 
مسلسل نسل الاغراب هو بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ودياب وفردوس عبدالحميد، ونجلاء بدر، وإدوارد، ومي عمر، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، وأحمد مالك، وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

موعد مسلسل نسل الاغراب
يذكر أنّ مسلسل نسل الأغراب لأحمد السقا وأمير كرارة، يذاع يوميا في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة أون إي.

مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14.. أزمة جديدة بين "جليلة" و "غفران" بسبب "عساف" | مسلسلات رمضان 2021

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نسل الاغراب 14 مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14 مسلسل نسل الاغراب 14 الحلقة 14 من مسلسل نسل الاغراب

أخبار تهمك

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحدد 6 لاعبين للرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موعد أولى مباريات الأهلي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

توخيل يتحدث عن مواجهة ريال مدريد النارية في دوري الأبطال

منذ ساعة

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ يوم

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 11 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 8 ساعات

موعد قرعة ربع دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة ومنافسي الأهلي

منذ نصف ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 7 ساعات

ولا عزاء للإخوان.. أنقرة ترفع الراية البيضاء وتعترف بحق مصر بالدفاع عن أمنها في ليبيا

منذ 17 دقيقة

4 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "النواب" يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من زيدان قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد عرض الحلقة الأولى.."نسل الأغراب" يتصدر تريند تويتر

في الحلقة الثانية من مسلسل "نسل الأغراب".. الصراع يشتد بين غفران وعساف

في الحلقة الثانية من مسلسل "نسل الأغراب".. عساف يضع شرطًا لانهاء خلفاته مع غفران

مسلسلات رمضان 2021 "نسل الاغراب الحلقة 3" | (عساف الغريب يساوم غفران على جليلة وابنه).. أحداث الحلقة الثالثة من نسل الاغراب

أبرزهم "احمد السقا".. شخصيات نالت السخرية في مسلسلات رمضان 2021

في الحلقة السادسة من مسلسل"نسل الأغراب".. الجمهور ينتظر الكشف عن مكان والدة أمير كرارة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

04:31 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

03:51 م

تعليق ناري من زيدان قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى