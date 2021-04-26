



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14.. أزمة جديدة بين "جليلة" و "غفران" بسبب "عساف" | مسلسلات رمضان 2021





يترقب الجمهور معرفة أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14، بطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، والذي يذاع على شاشة قناة أون إي، حيث يتوقع الجمهور بأنّ مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14، سيشهد كثير من الأحداث والمفاجآت الخاصة بأبطال العمل، والمتوقع أن تكون بين عساف الغريب الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، وغفران الغريب الذي يجسد دوره أمير كرارة.





مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14

يتوقع الجمهور أن مسلسل نسل الاغراب الحلقة 14 ستشهد خلافات جديدة بين غفران الغريب وزوجته جليلة، التي تجسد دورها مي عمر، بسبب ظنّه أنّها هي من أرسلت الخادمة الخاصة بها إلى عساف الغريب.





كما يتوقع الجمهور أن تحدث خلافات كبيرة بين الغجر وعساف الغريب بسبب تصرفه بالاستيلاء على ذهب عائلة الاغراب بمفرده دون علم أحد، ودون أن يأخذ الباقين حقوقهم.





وعلى صعيد الخط الدرامي بين ريم سامي وأحمد مالك وأحمد داش، فيتوقع الجمهور حدوث خلافات حادة بين الأخوين بسبب ريم وحبهما لها، خاصة أنّها تحب مالك.





وشهدت الحلقة 13 من مسلسل نسل الاغراب الكشف عن استيلاء عساف الغريب على ذهب عائلة الغريب دون علم أحد، وهو الأمر الذي أخبرت به الست شامية كبير الغجر.





مسلسل نسل الاغراب

مسلسل نسل الاغراب هو بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، ودياب وفردوس عبدالحميد، ونجلاء بدر، وإدوارد، ومي عمر، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، وأحمد مالك، وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.





موعد مسلسل نسل الاغراب

يذكر أنّ مسلسل نسل الأغراب لأحمد السقا وأمير كرارة، يذاع يوميا في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة أون إي.



