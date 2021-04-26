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رامز جلال عن محمد هاني: "ننوس عين موسماني"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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وقع لاعب النادي الاهلي محمد هاني ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقه الرابعه عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر

وصف رامز جلال لاعب النادي الاهلي محمد هاني منه أثناء تقديمه له قائلا:" ننوس عين موسماني، دلوعه الاهلي، الچوكر الجديد

تابع كلامه قائلا:" في كاس العالم للانديه أصبح حديث الغرب والشرق

يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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