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ننشر مواعيد عرض مسلسل "لعبة نيوتن" 2021 على قناتي "Dmc" و "دبي"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:50 م
مسلسل لعبة نيوتن
مسلسل لعبة نيوتن
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ننشر مواعيد عرض مسلسل "لعبة نيوتن" 2021 على قناتي "Dmc" و "دبي"

يعُرض مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكي، خلال شهر رمضان الحالي، في مصر حصريا على قناة dmc، الساعة 7:45 مساء، الإعادة: 2:00 صباحا - 10:00 صباحا.

بينما خارج مصر يُعرض مسلسل "لعبة نيوتن" على قناة "دبي" الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، و12:00 منتصف الليل في الإمارات.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.

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