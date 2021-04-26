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"أوبك+" تبقي توقعات نمو الطلب على النفط بلا تغيير

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط الاثنين، على خلفية مخاوف من أن تصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في الهند، سيبدد الطلب على الوقود في ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب تغيير المستثمرين للمراكز قبيل زيادة مزمعة في إنتاج “أوبك+” النفطي اعتبارا من مايو.

قال مصدران من أوبك+ لرويترز إن اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المجموعة أبقت على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال اجتماع عقدته يوم الاثنين.

تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفاع الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يوميا في العام الحالي.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم إنها رفعت حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة بعد تسوية خلاف بشأن ميزانيتها مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 65.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0507 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد ارتفاع 1.1% يوم الجمعة. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.5% إلى 61.83 دولار للبرميل بعد صعود 1.2% يوم الجمعة.

وعلى أساس أسبوعي، خسر الخامان القياسيان نحو 1% الأسبوع الماضي.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى فوجيتومي للوساطة في السلع الأساسية: “تأثرت المعنويات في السوق بسبب المخاوف من أن زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في بعض البلدان، لاسيما الهند، ستقلص الطلب على الوقود”.

وحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جميع المواطنين على تلقي التطعيم، وتوخي الحذر، قائلا أمس الأحد إن “عاصفة” الإصابات تهز البلاد، إذ سجلت الهند رقما جديدا غير مسبوق لعدد الإصابات اليومية بكوفيد-19.

وفي اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط في العالم، بدأت حالة طوارئ ثالثة في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين أمس، مما يؤثر على قرابة ربع السكان في وقت تكافح البلاد للتصدي لزيادة وتيرة الإصابات.

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