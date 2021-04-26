ويكي توريستس النيجيري يتعاقد مع لاعب القومي





أعلن نادي ويكي توريستس أحدى أندية الدورى النيجيري، تعاقده مع اللاعب محمود جمال لاعب وسط القومي السابق حتى ستة أشهر، وجاء التوقيع بناءاً على رغبة الجهاز الفني للفريق الذي أشاد بمستوى اللاعب اثناء مشاركاته مع فريقه السابق بالموسم الجاري. وسبق ولعب محمود لأندية بشتيل والقومي قبل أن يخوض أولى تجاربه الاحترافية بنيجيريا.



ويحتل الفريق النيجيري المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، يذكر أن فاز الفريق بملعبه على فريق كاتسينا يونايتيد بثلاث أهداف مقابل هدف.