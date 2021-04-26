رامز جلال ساخرا من محمد هاني: "ماما هي اللي بتشتريلي"



وقع لاعب النادي الاهلي محمد هاني ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقه الرابعه عشر من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر



سخر رامز جلال خلال أحداث حلقه اليوم من لاعب النادي الاهلي محمد هاني عند سؤال حسن عسيري له عن هل يحب شراء الملابس أم لا ؟ فعلق رامز ساخرا:" ماما هي اللي بتشتريلي





يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار" ، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.