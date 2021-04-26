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ضل راجل الحلقة 14 | ملخص واحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل ضل راجل رمضان 2021 (ابنة ياسر جلال تكشف من هو الذي اعتدى عليها)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 06:53 م
ضل راجل الحلقة 14
ضل راجل الحلقة 14
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ضل راجل الحلقة 14 | ملخص واحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل ضل راجل رمضان 2021 (ابنة ياسر جلال تكشف من هو الذي اعتدى عليها)

بدأت الحلقة 14 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال بزيارة نادين ووالدتها، وتسألها الأم هدى – نرمين الفقى – إن كانت ابنتها متزوجة سليم بالفعل أم لا ؟
 
ومازال ياسر جلال يرفض تقديم محضر رسمى خوفا من فضيحة ابنته، ويحاول الضابط محمود عبد المغنى والطبيبة نور اللبنانية إقناعه بالأمر لكنه يتمسك برأيه .
 
يرفض المحامى – سعيد – عصام السقا الترافع فى قضية ورث أخت ياسر جلال بتحريض من زوجها مجدى فكرى للحصول على البيت، ويحذره الأخير من إخبار جلال بالأمر.
 
تدخل نادين غرفة شهد وتوصل لها رسالة من سليم بأن تتخلص من الجنين فى بطنها، فتبكى شهد بعد أن تأكدت من نذالته وأن حياتها معرضة للخطر إن أقدمت على إجراء هذه العملية. يصل جلال البيت ويواجه ابنته وصديقتها نادين بهوية من اعتدى عليها "سليم النجار" فتقر شهد ابنته بأنه هو وترفض أن تتستر عليه أكثر من ذلك، ليترك ياسر جلال البيت دون أن يحدد وجهته.
 
مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 11.30 مساء، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

ضل راجل الحلقة 14 | ملخص واحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل ضل راجل رمضان 2021 (ابنة ياسر جلال تكشف من هو الذي اعتدى عليها)

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