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لظهوره بدون كمامة.. تغريم رئيس الوزراء التايلندي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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فرضت على رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان-أو-تشا الغرامة لعدم ارتدائه الكمامة، وذلك بعد إعلان قيود جدية لمكافحة جائحة كورونا في البلاد.

 

وبعد انتشار صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس الوزراء يحضر اجتماعا دون أن يرتدي الكمامة أعلن حاكم بانكوك أسوين كوانموانغ، إنه "تم تغريم رئيس الوزراء بـ6 آلاف بات (190 دولارا).

 

وأضاف: "بصفتي حاكم بانكوك، قدمت شكوى ضد رئيس الوزراء الذي قبل دفع الغرامة".

 

وأصبحت الكمامة إلزامية في الأماكن العامة في 49 مقاطعة وفي العاصمة بانكوك، حيث تم تحديد أحدث بؤرة للفيروس في إحدى المناطق المعروفة بالحياة الليلية الصاخبة.

 

وتفرض في بعض المناطق، غرامة على المخالفين مقدارها 20 ألف بات (640 دولارا).

 

وبالإضافة إلى إلزامية الكمامة، أغلقت السلطات في العاصمة مجموعة كبيرة من الأماكن، بما فيها دور السينما والمتنزهات والصالات الرياضية والمسابح والمنتجعات الصحية ودور الحضانة.

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كمامة رئيس الوزراء التايلاندي تايلاند

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