Advertisements

"في عيده الـ 65" ننشر إنجازات مركز تسجيل الآثار المصرية على مدى نصف قرن

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:13 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
Advertisements
احتفل أمس مركز تسجيل الآثار المصرية بمرور خمسة وستين عامًا على إنشائه، ليصبح واحدًا من أهم المراكز العلمية الأثرية، والحافظة لوثائق ومعلومات سجلت أهم حقب العمل الأثري فى القرن الماضي والحالي، لتمتد أعماله لتشمل تسجيل الآثار المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية.

بداية الفكرة
ومن ناحيته قال الدكتور هشام الليثي رئيس مركز تسجيل الآثار المصرية، إن فكرة إنشاء المركز بدأت بعد إطلاق الحملة الدولية لإنقاذ معابد النوبة لتسجيل معابد النوبة تسجيليا علميا متخصصا قبل نقلها من مكانها الأصلى.

وأضاف أن من مهام المركز تسجيل ودراسة الآثار المصرية والنشر العلمى لها، ومد العلماء والباحثين بالمادة العلمية اللازمة لدراساتهم، والاستفادة بأعمال التسجيل العلمى فى أعمال الترميم والتفتيش الدورى التى يقوم بها المجلس الأعلى للآثار، بالاضافة الى الحفاظ على الوثائق التى يتم جمعها بواسطة التسجيل وتبادلها مع الهيئات والجامعات العلمية والفنية المختلفة.

- إنجازات مركز تسجيل الآثار المصرية
شهد المركز العديد من الانجازات في مجال العمل الآثري والنشر العلمي منذ إنشاءه حيث نجح في تسجيل وتوثيق عدد من المناطق الآثرية، حيث بدأ المركز بتسجيل وتوثيق آثار النوبة التي كانت مهدده بالغرق تحت مياه بحيرة ناصر بعد بناء السد العالى.

وبعد الانتهاء من أعمال تسجيل معابد النوبة قبل وأثناء وبعد عملية الإنقاذ، بدأ المركز  في تسجيل وتوثيق المناطق الأثرية المختلفة منها تسجيل آثار مدن كل من الأقصر، وأسوان، وإسنا وأسيوط والأسكندرية.

آثار الأقصر، منها: معبد الرمسيوم، ومعبد مدينة هابو، ومقابر وادي الملكات ومن أشهرها مقابر (نفرتارى - خع ام واست)، ووادي الملوك (مقبرة توت عنخ آمون- مقبرة أمنحتب الثانى)، بالإضافة الى مقابر الأشراف بمناطق شيخ عبد القرنة والخوخة والعساسيف وذراع أبو النجا وقرنة مرعي، وكذلك مقابر العمال بدير المدينة، ومن هذه المقابر على سبيل المثال لا الحصر (مننا – رعموزا – شاى – نخت - خع إم حات - أوسر حات).

وسجل المركز، الآثار الموجودة في محافظات الجمهورية، ومنها: معبد إسنا، ومعبد هيبس بالواحات الخارجة، ومقبرة بانحسي بمنطقة آثار المطرية بالقاهرة، وآثار ميت رهينة، وسقارة، والهرم، وكذلك معبد سرابيط الخادم بسيناء. بالإضافة إلى تسجيل وتوثيق تمثال الملك رمسيس الثاني الذي كان قائمًا بميدان رمسيس بالقاهرة قبل نقله الى المتحف الكبير.

وفي محافظة أسوان تم تسجيل وتوثيق المقابر الصخرية بقبة الهواء وعددها 77 مقبرة، ومقابر الكاب.

وفي محافظة المنيا تم تسجيل وتوثيق المقابر الموجودة بمناطق تونا الجبل، وتل العمارنة، وفريزر، وبني حسن، وكهف أرتميدوس (إسطبل عنتر)، ومقصورة السريرية، ومقابر الشيخ سعيد، وزاوية الأموات.

وفي محافظة أسيوط تم تسجيل وتوثيق مقابر الجبل الغربي، ومقابر قصير العمارنة، ومقابر مير، ومقابر دير الجبراوي، والهمامية، ودير ريفا، ودير البرشا، ولوحات الحدود الخاصة بأخناتون في منطقة الحوطا الشرقية.

وفي محافظة الإسكندرية، تم تسجيل وتوثيق مقابر مصطفى كامل، ومقابر الأنفوشي، ومقابر الشاطبي، ومقبرة الورديان، ومنطقة كوم الشقافة التي تضم مقبرة كتاكومب، ومقبرة تيجران، ومقبرة سلفاجو، وكذلك منطقة عمود السواري التي تضم معبد السرابيوم، ومعبد إيزيس وحربوقراط، وحوض التطهير، والضريح البطلمي، وبعض القطع الأثرية المعروضة بالموقع.

ومقبرة "خسو ور"، بمحافظة البحيرة، والمقابر الملكية في تانيس بمحافظة الشرقية، ومصطبة "نفر ماعت"، بمحافظة بني سويف.

وساهم المركز في عملية التحويل الرقمى للصور الأبيض والأسود الناتجة عن أعمال التسجيل، وكذلك للسلبيات (الأفلام) الزجاجية والجيلاتينية، والتي يضمها الأرشيف العلمي للمركز، عن طريق المسح الضوئي وتحويلها إلى الهيئة الرقمية.

أعمال النشر العلمي
أما عن أعمال النشر العلمى، أشار د. هشام الليثي ان المجلس  أصدر العديد من الكتب منها على سبيل المثال مخربشات جبل طيبة الغربي، معبد أبو سمبل الكبير، معبد أبوسمبل الصغير، معبد كلابشة، ومعبد جرف حسين. وفي خلال الخمسة سنوات الأخيرة تم إصدار عدد من الكتب: مقابر بني حسن، مقابر وادي الملكات، مقبرة خع إم حات رقم 57 بالأقصر، مقبرة نفرتاري رقم 66، ومعبد جرف حسين (الجزء الخامس)، وحجرات الكنز الشمالية بمعبد أبو سمبل الكبير. ويجري حاليًا الإعداد لإصدار كتابين عن معبد وادى السبوع، وصالة الأعمدة الأوزيرية بمعبد أبو سمبل الكبير، وكتاب عن مقبرة أوسر حات رقم 56 بالأقصر، بالإضافة إلى بعثات التسجيل والتوثيق بالتعاون بين المركز وعدد من الجهات العلمية، ومنها: البعثة المصرية الفرنسية المشتركة بمعبد الرمسيوم، والبعثة المصرية البرازيلية بالمقبرتين رقم 123، و368 بالأقصر، والبعثة المصرية البرازيلية المشتركة بالمقبرة رقم 93 بالأقصر، والبعثة المصرية الأسبانية المشتركة بخبيئة الوادي بالدير البحري بالأقصر، والبعثة المصرية المشتركة مع المعهد الألماني للآثار بالقاهرة، لحفظ ورقمنة الأرشيف العلمي بالمركز.

كما قام المركز بأعمال إزالة الرديم والترميم والتسجيل العلمي لمقبرتي ريبو رقم 416، وساموت رقم 417 بالأقصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر الفجر الآثار

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 7 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

ولا عزاء للإخوان.. أنقرة ترفع الراية البيضاء وتعترف بحق مصر بالدفاع عن أمنها في ليبيا

منذ 17 دقيقة

4 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

توخيل يتحدث عن مواجهة ريال مدريد النارية في دوري الأبطال

منذ ساعة

تعليق ناري من زيدان قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 7 ساعات

موعد قرعة ربع دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة ومنافسي الأهلي

منذ نصف ساعة

كارتيرون يحدد 6 لاعبين للرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موعد أولى مباريات الأهلي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. "النواب" يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"وزيري": أعمال التسجيل والتوثيق الأثري بدأت في صان الحجر منذ عام

التفاصيل الكاملة لكشف سقارة الأثري صباح اليوم (صور)

"أبو صير".. وادي ملوك منسي في مصر "أهرامات ومقابر ملكية" (صور)

الآثار: الوكالة الأمريكية ساهمت في ترميم ٣ مقابر ومعبد بمنطقة ذراع أبوالنجا

40 صورة من مقبرتي الأقصر الأثريتين بعد التطوير

100 مليون دولار قدمتها "USAID" لدعم المشروعات الأثرية بمصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

04:31 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

03:51 م

تعليق ناري من زيدان قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى