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تنشيط السياحة تناقش إمكانية تنظيم رحلات تعريفية للصحفيين والمدونين الروس

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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ناقش المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إمكانية تنظيم رحلات تعريفية famtrips للصحفيين والإعلاميين والمدونين والمؤثرين من روسيا وجميع دول العالم وذلك لزيارة المقاصد السياحية المصرية المختلفة والإطلاع على جميع الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء أمس بعدد من الشركات السياحية العاملة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر ومنها السوق الروسي، بحضور الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة الشركات السياحية، لتنسيق الجهود ووضع خطة تنفيذية مشتركة بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والقطاع السياحي الخاص المصري وذلك لرفع معدلات الحركة السياحية المتوقعة من كافة الأسواق ومنها السوق الروسي للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

واكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على حرص الدولة المصرية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل دقة وصرامة لضمان سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

كما تم مناقشة إمكانية تنظيم ورش عمل وقوافل سياحية مهنية وفنية وثقافية في المدن الرئيسية بالأسواق المصدرة للسياحة ومنها السوق الروسي، وتم مناقشة إطلاق حملة دعائية على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

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