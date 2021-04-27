الأمين العام للاتحاد العربي يكرم وزيرة البيئة

قدم المهندس رائد الصعوب الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة درع تكريم للدكتورة ياسمين فؤاد لجهودها في حماية البيئة.





جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع السيد المهندس رائد الصعوب الأمين العام للاتحاد العربى للأسمدة والمهندس شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل التعاون في مجال حماية البيئة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنية.





وأكد المهندس رائد الصعوب، على سعى الإتحاد العربي للأسمدة على مدى مسيرته نحو تطوير آلياته وبرامجه وفق المستجدات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة، بالإضافة إلى مواكبة المستجدات على الساحة الدولية بغرض رفع الكفاءة وتحسين الأداء والارتقاء بتلك الصناعة على أسس علمية في مجال الطاقة، وحماية البيئة، وتحسين وتقنين استخدام المياه والصيانة وتطوير أساليب الإنتاج وخاصة في ظل الاتجاه للتحول لاستخدام الأسمدة الصديقة البيئة كأحد أهم الاتجاهات العالمية.





وأوضح "الصعوب" على إمكانية قيام الإتحاد باطلاع الوزارة على الخبرات الحديثة لشركات الأسمدة بالدول الأخرى في الخلط بين الأسمدة التقليدية والكمبوست للاستفادة منها كأدلة إرشادية، بالإضافة إلى العمل على إعداد أدلة مصرية في هذا الشأن.



