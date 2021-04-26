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السجن 10 سنوات لـ5 متهمين من الإخوان لمحاولتهم حرق نقطة شرطة بالإسكندرية

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:29 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار أيمن إبراهيم حنفي، والمستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات محمد عثمان، بالسجن 10سنوات ووضعهم مدة 5 سنوات تحت المراقبة لـ4 متهمين من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية لتخريبهم المباني الحكومية.

تعود الواقعة في القضية رقم 1959 لسنة 2016 أمن دول طوارئ مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قيام المتهمين بالانضمام الي جماعة الإخوان الإرهابية وقيامهم بأعمال تخريب وحيازة مواد متفجرة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام كل من " ع.ع.ش" و" ب.م.س"و "ص.ح.ب" و" ع.م.ح" أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية وتنفيذ أغراض الجماعة الإرهابية بأن حازوا مواد مفرقعات ومتفجرات واستعملوا تلك المتفجرات محل الاتهام في تخريب المباني المعدة للصالح العام وهي تخريب والاعتداء علي نقطة شرطة الورديان بأن قاموا بالقاء المواد الحارقة على النقطة بقصد إرهاب وبعث الرعب وإشاعة الفوضى لدى المواطنين إلى أنه خاب أثر جريمتهم وهو عدم وصول تلك المواد إلى المبني.

وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

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