"السياحة والآثار": قوافل ترويجية لعدد من البلدان ومنها روسيا

ناقش وزير السياحة والآثار إمكانية تنظيم قوافل سياحية إلى عدد من الأسواق السياحية خلال الفترة المقبلة ومنها السوق الروسي، وذلك بمشاركة ممثلي القطاع السياحي الحكومي والخاص.





جاء ذلك خلال اجتماع وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، مع لجنة "خبراء الترويج السياحي"، بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورئيس اللجنة، ومشاركة رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيسي لجنتي تسيير أعمال كل من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وغرفة المنشآت الفندقية.





ووجه الوزير خلال الاجتماع أعضاء اللجنة بإعداد خطة عمل متكاملة لطرح أساليب متطورة وفعالة للترويج السياحي لمصر في الأسواق المصدرة والواعدة بالنسبة للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة ومن بينها السوق الروسي.





إضافة إلى مناقشة إمكانية تنظيم ورش عمل ورحلات تعريفية Famtrips لمجموعة من منظمى الرحلات وعدد من الصحفيين والإعلاميين والمؤثرين من هذه الأسواق، وإعداد أفلام قصيرة مصورة تستعرض التجارب السياحية المختلفة لبعض السائحين المقيمين في مدينتى شرم الشيخ والغردقة، ويتحدثون خلالها عن ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في مصر، وذلك لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم حاليًا لأول مرة بالعمل على إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن أرشيف صور وأفلام ترويجية لكافة المحافظات والأماكن السياحية والأثرية المختلقة.



