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فنزويلا: قتلى وجرحى في صفوف الجيش باشتباكات على الحدود مع كولومبيا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أن الجيش تكبد قتلى وجرحى في مواجهات مع "جماعات مسلحة كولومبية غير نظامية" في ولاية أبوري الحدودية الغربية.

 

ولم يحدد بادرينو عدد ضحايا القتال الذي قال إنه وقع في مناطق قليلة السكان غربي بلدة لا فيكتوريا الحدودية، معلنا أنه في أوائل أبريل تم اعتقال 33 شخصا، كما قتل ثمانية أفراد وأصيب 34 آخرون في صفوف القوات الفنزويلية.

 

وقال بادرينو إن فنزويلا نفذت اعتقالات و"أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الجماعات الكولومبية"، متهما هذه الجماعات بالسعي إلى إحداث حالة من عدم الاستقرار في بلاده.

 

وأدى القتال في تلك المنطقة أواخر مارس الماضي إلى فرار آلاف الفنزويليين عبر الحدود إلى كولومبيا.

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كولومبيا فنزويلا اشتباكات

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