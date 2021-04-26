سبوتيفاي تطلق خدمة الاشتراكات المدفوعة في البودكاست.. قريبا

تتجهز سبوتيفاي لإطلاق خدمة اشتراك مدفوعة في البودكاست على منصتها، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان آبل عن خدمة مشابهة في مؤتمرها السنوي، بحسب صحيفة ووال ستريت جورنال.





كما تنوي سبوتيفاي إطلاق خدمة الاشتراكات المدفوعة للبودكاست خلال الأسبوع القادم على الأغلب، وستتيح المنصة لصانعي المحتوى بتحديد قيمة الاشتراك في محتواهم ولن تقتطع منهم نسبة لصالحها، مما يشجعهم على صناعة البودكاست لها.



