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الخطوط الجوية البريطانية: متفائلون بإعادة فتح الطيران بين الدول الأوروبية في يونيو

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
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قالت الخطوط الجوية البريطانية إنها متفائلة بإعادة فتح الطيران بين الدول الأوروبية بدءا من يونيو.

ويتزايد مؤخرا عدد الدول الأوروبية التي تخفف القيود التي كانت قد فرضتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا في ظل تسارع وتيرة برامج التطعيم فيها.

وستسمح إيطاليا للمطاعم في أغلب مناطق البلاد بتقديم الطعام والشراب في الأماكن المفتوحة كما ستتم إعادة فتح أبواب مسارح وصالات عرض سينمائي.

لكن حظر التجول الليلي سيتم العمل به. وسجلت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات بين دول الاتحاد الأوروبي بجانب تراجع اقتصادي كبير.

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