Advertisements

بورش تتجهز لافتتاح مصنع بطاريات السيارات في ألمانيا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
تعمل شركة بورش الألمانية على توسيع خياراتها من السيارات الكهربائية، حيث أنها تتجهز لإنتاج البطاريات والتقنيات في منشأتها الخاصة.

وأوضحت الشركة، أن البطاريات هي تقنية أساسية لصناعة السيارات في ألمانيا وتريد الشركة أن توطن هذه التقينة في ألمانيا، وفي حين تشتري بورش العديد من بطارياتها من الشركة الأم فولكس واجن فإنها مهتمة أيضاً بتطوير بطارياتها الخاصة عالية الأداء.

يقول الرئبس التنفذي للشركة: "سيكون لدينا قسم للبطاريات عالية الأداء، إنه مجال بورش. مثلما طورنا محركات احتراق داخلي عالية الأداء فنحن نريد الآن أن نكون في طليعة البطاريات عالية الأداء".

أخبار تهمك

تعليق ناري من زيدان قبل مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

توخيل يتحدث عن مواجهة ريال مدريد النارية في دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

ولا عزاء للإخوان.. أنقرة ترفع الراية البيضاء وتعترف بحق مصر بالدفاع عن أمنها في ليبيا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

كارتيرون يحدد 6 لاعبين للرحيل عن الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. "النواب" يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ 34 دقيقة

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

4 غيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

موعد قرعة ربع دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة ومنافسي الأهلي

منذ ساعة

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ يوم

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

07:31 م

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

04:31 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

ولا عزاء للإخوان.. أنقرة ترفع الراية البيضاء وتعترف بحق مصر بالدفاع عن أمنها في ليبيا

07:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى