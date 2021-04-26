بورش تتجهز لافتتاح مصنع بطاريات السيارات في ألمانيا

تعمل شركة بورش الألمانية على توسيع خياراتها من السيارات الكهربائية، حيث أنها تتجهز لإنتاج البطاريات والتقنيات في منشأتها الخاصة.





وأوضحت الشركة، أن البطاريات هي تقنية أساسية لصناعة السيارات في ألمانيا وتريد الشركة أن توطن هذه التقينة في ألمانيا، وفي حين تشتري بورش العديد من بطارياتها من الشركة الأم فولكس واجن فإنها مهتمة أيضاً بتطوير بطارياتها الخاصة عالية الأداء.



