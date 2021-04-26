شبيه إسماعيل يس ل"الفجر الفني": انتهيت من تصوير مشاهدي فى "موسي".. وهناك مفاجأة كبيرة للجمهور

استطاع أن يحدث ضجة واسعة فور ظهوره فى مسلسل "موسي"، مع الفنان محمد رمضان، حيث جسد دور قريب من الراحل إسماعيل يس، الأمر الذى أزعج الكثير من محبي الراحل.





وكشف عبد الرحمن أبو ليلة ل"الفجر الفني"، عن مشاركته فى مسلسل "موسي"، حيث قال"انتهيت من تصوير مشاهدي كاملة ولكن لم تعرض جميعها حتى الآن، وستكون الأحداث القادمة مفاجأة كبيرة للجمهور".







وعن انزعاج الجمهور من مشهد ظهوره، أوضح أنهما لم يقصدوا أي إهانة للفنان الراحل إسماعيل يس، وأن ماحدث ماهو إلا سوء فهم فقط، لأن الأحداث لم تكتمل بعض.





وأشار إلي أنه رشح للدور من قبل المخرج محمد سلامة قبل تصوير المسلسل بشهرين فقط، قائلاً "اتصلوا بيا قبل المسلسل وقالولي اتقبلت فى الدور وأنت حد تصلح لتقديم شخصية الفنان إسماعيل ياسين، أنا ممثل مسرحي وعملت مسرحيات كتيرة على مسرح كلية الحقوق جامعة بنها، وأتعرفت على السوشيال ميديا لما عملت أكتر من مونولوج عن إسماعيل ياسين".







يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.