بوسي شلبي: ريا أبي راشد الأفضل في الخليج.. والحديدي تفوقها في مصر



أكدت الاعلامية بوسي شلبي، أن شخصيتها ليست مغرورة، ولكنها لا تحب أن تقلد أي مذيع آخر، لافتة إلى أن ريا أبي راشد هي أفضل مذيعة بالمنطقة العربية ولكن ليس في مصر.



وأضافت بوسي شلبي، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن ريا أبي راشد هي أفضل مذيعة بالمنطقة العربية ولكن ليس في مصر، مشيرة إلى أنه على مستوى الشعب المصري الإعلامية لميس الحديدي هي الأفضل منها، كما أن القنوات العربية تمتلك أمول كثيرة لذلك أصبحت تقدم محتوى جيد وقوي كـ"ذا فويس".



وتابعت: "مصر تهتم بصناعة الكباري والطرق أكثر من الترفيه الذى تتميز فيه القنوات الفضائية"، مشيرة إلى أنها ترفض الذهاب والحضور في البرامج الحوارية التي يتم الحديث معها عن حياتها الخاصة، مؤكدة أنها لا تحب هذه النوعية من البرامج.