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العتيبي: التعليم له الأولوية لمستقبل رؤية المملكة 2030

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
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أكد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي أن الوطن الذي يحتل التعليم لديه أولوية عُليا سيستطيع تحقيق أهدافه وتطلعاته مستثمِرًا في الإنسان لأنه هو الذي يُعوَّل عليه في تحقيق رؤية الوطن.

وأضاف في تصريح صحافي بمناسبة مرور5 سنوات على رؤية السعودية 2030، أن الجميع يشهد مدى مايحظى به التعليم من اهتمام ودعم من لدن قيادتنا الحكيمة، وماتبذله وزارة التعليم من جهود حثيثة لتطوير التعليم لاسيما مع انطلاقة رؤية ٢٠٣٠ التي استهدفت تطوير التعليم في مناهجه وطرقه ومراحله ومعلميه لبناء الجيل الواعد، وبفضل تلك الجهود حقق التعليم وكافة قطاعات الدولة نقلة فريدة ومتميزة، لاسيما إبان الجائحة حيث قفز  قفزات نوعية في فترات قياسية من خلال الفصول الافتراضية والمنصات التعليمية والبنية التحتية التقنية، التي أسهمت في استمرارية التعليم ونجاحه فكان التعليم عن بعد خير دليل على أن لدينا القدرة الفائقة على التعاطي السريع مع المتغيرات المفاجئة.

وأكمل العتيبي: “أننا مستمرون في البناء والعطاء لخدمة هذا الوطن العظيم الذي ترتكز منجزاته ومشروعاته واستراتيجياته على تحقيق آمال وطموحات أبناء الوطن”.

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