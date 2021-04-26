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الفنان محمد حسني: "الكبير أوي" من الأعمال الخالدة في الدراما (فيديو)
الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:50 م
كساب أحمد
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قال الفنان محمد حسني، إن مسلسل "الكبير أوي" تحول إلى عمل من الأعمال الخالدة في الدراما المصرية، وهذا يرجع إلى أن المسلسل كان عملًا كوميديًا مكتوبًا بشكل جيد جدًا للغاية، معقبًا: "المسلسل سرد قصة جدية بشكل كوميدي للغاية".
وأضاف "حسني"، خلال لقائه مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على قناة "دريم"، اليوم الاثنين، أن مسلسل "الكبير أوي" كان 5 أجزاء، ووصل إلى مرحلة التشبع، موضحا: "المسلسل بالنسبة لي جاب مستوى التشبع، ومكنش ينفع نعمل أجزاء جديدة"، ولكنه عمل جيد جدا وسيظل في الأذهان لفترات كبيرة في الدراما المصرية.
وتابع: "تخرجت من كلية التجارة جامعة المنصورة، والتحقت بأكاديمية الفنون لدراسة النقد الفني وعملت بالتمثيل منذ 16 عامًا؛ قدمت خلالها العديد من الأدوار ومن أشهرها مسلسل "الدالي" الذي أديت فيه دور ضابط أمن دولة (عاصم) والذي عرفه من خلاله الجمهور عبر قفشاته الكوميدية؛ إلى جانب أدواره في مسلسلات "سلسال الدم" مع عبلة كامل ورياض الخولي في أجزائه الثلاثة ومسلسل "الكبير أوي" بكل أجزائه.
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