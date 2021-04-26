الفنان محمد حسني: "الكبير أوي" من الأعمال الخالدة في الدراما (فيديو)

قال الفنان محمد حسني، إن مسلسل "الكبير أوي" تحول إلى عمل من الأعمال الخالدة في الدراما المصرية، وهذا يرجع إلى أن المسلسل كان عملًا كوميديًا مكتوبًا بشكل جيد جدًا للغاية، معقبًا: "المسلسل سرد قصة جدية بشكل كوميدي للغاية".





وأضاف "حسني"، خلال لقائه مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على قناة "دريم"، اليوم الاثنين، أن مسلسل "الكبير أوي" كان 5 أجزاء، ووصل إلى مرحلة التشبع، موضحا: "المسلسل بالنسبة لي جاب مستوى التشبع، ومكنش ينفع نعمل أجزاء جديدة"، ولكنه عمل جيد جدا وسيظل في الأذهان لفترات كبيرة في الدراما المصرية.



