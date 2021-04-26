شاهد.. أهالي المنوفية يوزعون "شاورما وكبدة" على الصائمين وقت الافطار

عرضت فضائية "TeN"، مساء الإثنين، مقطع فيديو يرصد توزيع أهالي المنوفية سندويتشات "شاورما وكبدة" على الصائمين بالطريق الإقليمي وقت الإفطار.





وقال أحد المشاركين في التوزيع، "من ساعة ما الطريق الإقليمي اتفتح وإحنا بنوزع في رمضان.. وحاسين بفرحة، وبنقدم وجبة تشبع".





في سياق منفصل، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن كبير السن يأثم إذا صام وكان الفطر في حقه واجب بشهادة الطبيب.





وأوضح "علام"، خلال حواره مع برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الصوم يكون أثم حال كان الصوم يؤدي إلى إتلاف النفس، أو يكاد أن يؤدي إلى إتلاف النفس؛ لكون الإنسان مأمور بالحفاظ على نفسه.



