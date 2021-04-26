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البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات قبيل إعلان نتائج أعمال

الإثنين 26/أبريل/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة خلال تعاملات يوم الاثنين، وذلك قبيل إعلان شركات التكنولوجيا الكبرى نتائج أعمال الربع الأول من العام في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.74 نقطة إلى 34044.23 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.86 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 4185.03 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 35.57 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 14052.38 نقطة.

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