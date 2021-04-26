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محمد هاني يكشف كواليس ركلة الترجيح في مونديال الأندية

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف محمد هاني، الظهير الأيمنلالأهلي، كواليس ركلة الترجيح التي سجلها في شباك بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

 

وقال هاني خلال حلوله ضيفاً على برنامج رامز عقله طار على شاشة إم بي سي مصر:" حارس بالميراس عملاق وأراد تشويش تفكيري قبل تسديد الركلة وطالبني بالتسديد في منتصف المرمى".

 

وأكمل:" بالفعل سددت في منتصف المرمى، وكنت متخذ هذا القرار قبل التوجه لتوصيب الركلة والكرة سكنت الشباك".

 

وكان الأهلي قد حقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه خلال النسخة الماضية من المسابقة.

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