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أتلتيكو مدريد ينافس مانشستر سيتي صفقة مفاجئة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أتلتيكو مدريد الإسباني سيخوض منافسة شرسة مع مانشستر سيتي الإنجليزي على صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن المديرين الرياضيين في أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي يتابعون منذ فترة نفس اللاعب وهو الإسباني أليكس جريمالدو نجم بنفيكا البرتغالي.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الإسباني البالغ من العمر 25 عامًا يقدم مستوىً جيدًا في البرتغال ومن المحتمل أن ينتقل خلال الصيف إلى دوري أعلى مثل الدوري الإنجليزي أو الإسباني.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن جريمالدو من خريجي فالنسيا الإسباني وإنتقل وهو صغير إلى برشلونة الإسباني وواصل تطوره هناك قبل الإنضمام إلى بنفيكا في يناير 2016.

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